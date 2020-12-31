Талызина раскрыла детали съёмок фильма «Ирония судьбы»

https://static.news.ru/photo/d09cfee6-4c0a-11eb-8493-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мосфильм

Актриса Валентина Талызина, сыгравшая в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» подругу главной героини, рассказала некоторые детали со съёмок картины.

По словам Талызиной, квартиры, в которых жили герои картины, снимались в районе проспекта Вернадского. Там даже на одном из домов висела памятная табличка, что здесь «жил Женя Лукашин из комедии Эльдара Рязанова».

Эту доску, кстати, дважды воровали. Не знаю, осталась она там сейчас или нет, — рассказала артистка «Аргументам и фактам».

Также оказалось, что известная фраза Ипполита «какая гадость эта ваша заливная рыба» не была задумана сценаристом. Она родилась спонтанно у актёра Юрия Яковлева. По словам Талызиной, у реквизиторов на съёмках не было холодильника, поэтому рыба долгое время стояла на реквизиторском столе и «ждала своего часа».

Наверное, когда Юрий Яковлев её попробовал, она была уже немножко протухшей, поэтому он и сымпровизировал, сказав: «Какая гадость эта ваша заливная рыба!», — отметила актриса.

Как писал NEWS.ru, картина «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» вновь оказалась любимой новогодней лентой россиян. Однако в последние десять лет в популярности комедии Эльдара Рязанова конкуренцию составляет история про американского мальчика «Один дома».

«Иронию судьбы» своим любимым новогодним фильмом назвали 26% респондентов. Десять лет назад за этот фильм голосовали 42%. Картину «Один дома» любят смотреть больше других 20% россиян, хотя десятилетие назад эта история набирала лишь 3% голосов.