Съёмки нового сезона «Американской истории ужасов» возобновятся в октябре

https://static.news.ru/photo/8baefad6-ed0b-11ea-bb61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Американская история ужасов»/kinopoisk.ru

В октябре возобновятся съёмки десятого сезона сериала «Американская история ужасов». Производство новых серий пришлось заморозить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

О возобновлении работы над проектом сообщил в Instagram шоураннер Райан Мёрфи. Он также поблагодарил всех, кто усердно работает над тем, чтобы обеспечить безопасность команды на площадке.

Десятый сезон шоу должен был выйти в октябре, теперь его выход состоится только в 2021 году. В новых сериях принял участие актёр Маколей Калкин. Также в шоу снялись Кэти Бейтс, Лесли Гроссман, Билли Лурд и Сара Полсон.

Дополнительно канал FX намерен создать спин-офф проекта, получивший название «Американские истории ужасов». Каждый эпизод будет длиной в один час и будет посвящён отдельному персонажу, писал NEWS.ru.