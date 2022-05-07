Сычёв раскрыл правду о гонорарах Нагиева

Дмитрий Нагиев / Фото Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Владимир Сычёв рассказал о гонорарах Дмитрия Нагиева. По его словам, это самый высокооплачиваемый актёр в России, сообщает «Вокруг ТВ».

Нагиев не только снимается в кино, но и ведёт телешоу. Как рассказал коллега знаменитого актёра, у него вообще нет свободного времени. Сычёв и Нагиев очень много работают вместе. Они отработали несколько сезонов «Физрука», параллельно снимались для рекламы и других многих проектов и проводили вместе по несколько месяцев.

Мне с Димой очень комфортно. Нагиев может задать настроение и атмосферу на площадке. Хотя в жизни он закрытый человек, — поделился впечатлениями Сычёв.

Актёр заявил, что его коллега давно состоялся в профессии. Он стал примером для других.

Он — профессионал. Если бы Нагиев не был хорошим актёром, он не был бы самым дорогим артистом. Дима — самый высокооплачиваемый актёр в нашей стране. Никто не получает таких гонораров! — заключил Сычёв.

Ранее шоумен, телеведущий Дмитрий Нагиев прокомментировал призывы уехать из России и заявил, что «Дима дома». Таким образом актёр опроверг сообщения о том, что он уехал из страны. Он также подписал свой пост в соцсетях фразой: «как свежи фантомные боли в области счастливой жизни».