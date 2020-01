Об этом сообщает kinoafisha.info, ссылаясь на пост актёра Джеффри Райта в соцсетях. Райт, который, скорее всего, исполнит роль комиссара Джима Гордона, написал, что «едет в Готэм» — вымышленный город, в нём происходят действия комиксов о Бэтмене.

Woke up jet lagged at 10pm thinking I was late. 4:45am now. Off to Gotham.