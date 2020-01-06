https://static.news.ru/photo/6e0a9ce4-309e-11ea-89ec-fa163e074e61_660.jpgФото: DC Entertainment/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Начались съёмки фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли.
Об этом сообщает kinoafisha.info, ссылаясь на пост актёра Джеффри Райта в соцсетях. Райт, который, скорее всего, исполнит роль комиссара Джима Гордона, написал, что «едет в Готэм» — вымышленный город, в нём происходят действия комиксов о Бэтмене.
Проснулся из-за джетлага в 10 часов вечера и подумал, что опоздал. Сейчас на часах 4:45. Еду в Готэм, — поделился актёр.
Woke up jet lagged at 10pm thinking I was late. 4:45am now. Off to Gotham.