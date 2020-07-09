Стало известно имя исполнительницы главной роли во втором сезоне «Бэтвумен»

Главную роль во втором сезоне сериала «Бэтвумен» сыграет Джавиша Лесли, известная по шоу «Бог меня зафрендил». Авторы решили не продолжать историю с Кэти Кейн, роль которой исполняла покинувшая проект Руби Роуз.
В новых сериях проекта будет новая главная героиня по имени Райан Уайлдер. Уайлдер младше Кейн и раньше имела отношение к наркобизнесу, но теперь завязала и живёт в фургоне вместе с любимым растением. Как и прошлая Бэтвумен, она открытая представительница ЛГБТ-сообщества и талантливый, хоть и недисциплинированный боец.
Я чрезвычайно горжусь тем, что стала первой темнокожей актрисой, которая сыграет культовую роль Бэтвумен на телевидении. Для меня как для бисексуальной женщины большая честь присоединиться к этому революционному шоу, которое стало таким важным для ЛГБТК+ сообщества, — цитирует The Hollywood Reporter слова Лесли.