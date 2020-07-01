Россия не смогла договориться с наследниками Линдгрен о правах на Карлсона

https://static.news.ru/photo/24179872-bc43-11ea-a680-fa163e074e61_660.jpg Кадр из мультфильма «Малыш и Карлсон» Фото: Global Look Press

Киностудия «Союзмультфильм» не будет снимать новые анимационные картины о Карлсоне. Компании не удалось урегулировать вопрос по авторским правам с наследниками шведской писательницы Астрид Линдгрен, создавшей персонажа.

Председатель правления студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева рассказала, что с момента возрождения студии в 2017 году представителям удалось вернуть более 90% прав на использование аудиовизуальных образов и мультфильмов «золотой коллекции», передаёт ТАСС. Она отметила, что у наследников Астрид Линдгрен своё представление о том, как следует контролировать права на «Малыша и Карлсона, который живёт на крыше».

При этом Россия — единственная страна, где из Карлсона смогли сделать эмпатичного персонажа, вредного, но абсолютно позитивного, которого все любят. Нигде больше — в других странах, где покупались лицензии — это не удалось, — сказала Слащева.

Мультфильм «Малыш и Карлсон» режиссёра Бориса Степанцева вышел в 1968 году. Главных героев в нём озвучили Клара Румянова и Василий Ливанов. В 1970 году состоялась премьера продолжения под названием «Карлсон вернулся».

Ранее директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев объяснил, для чего в мультсериал «Ну, погоди!» добавили трёх новых персонажей. Ими стали Барсук Тим, Ёжик Шу и Косуля Уля, писал NEWS.ru.