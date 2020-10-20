Скончался племянник Джона Траволты

Американский сценарист Сэм Траволта скончался в возрасте 52 лет. Причину смерти его родственники не сообщают.
Сэм Траволта был сыном старшего брата знаменитого актёра Джона Траволты. Известно, что артист ежемесячно оказывал сценаристу финансовую помощь. Ранее Сэм попытался совершить самоубийство, после чего месяц провёл в психиатрической клинике,
Как писал NEWS.ru, в июле Джон Траволта сообщил о смерти супруги на своей странице в Instagram. Так, Келли Престон скончалась после двух лет борьбы с заболеванием. По словам актёра, ближайшее время он посвятит своим детям, потерявшим мать. Траволта также выразил благодарность врачам и медсёстрам, которые помогли Келли, а также её многочисленным друзьям и близким, которые были рядом с ней.