Скончался племянник Джона Траволты

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Актриса Румер Уиллис заявила, что жалеет о своей первой интимной связи, в которую она вступила с мужчиной значительно старше её.

Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур порассуждала о сексе в шоу Red Table Talks, запись выпуска доступна на Facebook. 31-летняя актриса рассказала, что потеряла девственность в 18 лет. В то...