Скончался актёр Шон Коннери

https://static.news.ru/photo/e1e35c34-1b79-11eb-9a73-fa163e074e61_660.jpg Шон Коннери Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актёр Шон Коннери скончался на 91-м году жизни.

Игравший Джеймса Бонда легендарный актер Шон Коннери скончался в возрасте 90 лет, — написало издание Independent.

За свою карьеру он снялся более чем в 70 фильмах. Семь из них — экранизации произведений Яна Флеминга о британском шпионе Джеймсе Бонде, в которых Коннери исполнил главную роль. За образ Джима Мэлоуна в фильме «Неприкасаемые» актёр был удостоен премий «Оскар» и «Золотой глобус».

Ранее NEWS.ru писал о том, что французский актёр и режиссёр Микаэль Лонсдаль умер в возрасте 89 лет. Он скончался в понедельник, 21 сентября, в своём парижском доме. Смерть актёра подтвердил его агент.