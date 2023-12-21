Шнейдеров рассказал, кого надо благодарить за успех «Слова пацана» Шнейдеров: за популярность «Слово пацана» стоит благодарить чиновников

Продюсеры сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», повествующего о жизни подростковых банд России конца 1980-х годов, должны быть благодарны российским чиновникам и деятелям культуры, которые устроили рекламную кампанию этой картине, таким мнением поделился с NEWS.ru телекритик, режиссер Давид Шнейдеров. Он пояснил, что во многом сериал получил такую популярность благодаря детскому омбудсмену из Тарастана Ирине Волынец.

По словам собеседника, если бы Ирина Волынец не обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить «Слово пацана» на соответствие традиционным ценностям в свое время и не подняла бы столько крика, то этот сериал прошел бы без такого ажиотажа, как прошли «Фишер», «Чикатило» и другие.

Продюсеры этого фильма должны быть благодарны российским чиновникам и различным деятелям культуры, которые устроили такую рекламную кампанию этому фильму. Ее даже за деньги не купить, — считает он.

Запретить к показу картину требовал и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. По мнению чиновника, в сериале романтизируется период в российской истории, связанный с появлением уличных подростковых группировок. Глава региона считает, что власти не имеют права допустить повторения событий прошлого.

Ранее глава Союза кинематографистов России Никита Михалков оценил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», назвав популярный проект «жесткой, правильной картиной про время». Кинематографист также заявил, что считает автора сериала Жору Крыжовникова серьезным и «очень профессиональным» режиссером.