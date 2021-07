Назван сериал, который по стоимости побьёт «Игру престолов»

Съёмки нового сериала HBO по мотивам компьютерной игры The Last Of Us начались в Канаде на прошлой неделе. Проект станет дороже, чем нашумевшая «Игра престолов» того же телеканала. Дэмиэн Петти, президент местного профсоюза актёров, раскрыл часть деталей шоу, передаёт Daily Mail.

Он добавил , что «не может подтвердить официальную сумму бюджета», но признал, что это «крупнейшие съёмки на территории Канады». Петти подчеркнул, что стоимость одного эпизода грядущей ленты «значительно превышает восьмизначную цифру».

Первый сезон предстоящей картины включит в себя десять серий. На производство потратят свыше $100 млн. По данным журналистов, первый сезон «Игры престолов» обошёлся шоураннерам в $50–60 млн на те же 10 серий, а финальный блок из шести эпизодов стоил $90 млн.

Главные роли в приключенческой экшен-драме по The Last Of Us исполнят звёзды «Игры престолов» Педро Паскаль (контрабандист Джоэл) и Белла Рамзи (девочка-подросток Элли). Действие в сериале развернётся в постапокалиптическом будущем на территории бывших США, через 20 лет после глобальной пандемии опасной вирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что для третьей части The Last of Us уже готов план сценария, который был написан авторами The Last of Us: Part II Нилом Дракманном и Хэлли Гросс. По словам Дракманна, разработка игры ещё не идёт, но он выразил надежду, что тайтл всё же когда-нибудь выйдет. Он рассказал некоторые детали работы команды. Так, после подготовки каждой большой части игры разработчики берут длительный отпуск.