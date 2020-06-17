Серебренников создаст мини-сериал о Тарковском

https://static.news.ru/photo/d0c4f2ea-b09a-11ea-bf58-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Серебренников Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Российский режиссёр Кирилл Серебренников создаст мини-сериал о жизни и работе Андрея Тарковского. Он сам напишет сценарий и выступит постановщиком.

Илья Стюарт, Мурад Османн и Павел Буря станут продюсерами проекта, сообщает Variety. Подробности сюжета мини-сериала не сообщаются, и неизвестно, в каком формате будет рассказано в проекте о жизни Тарковского.

Андрей Тарковский и его знакомые шедевры оказали огромное влияние на мир кинематографа и продолжают служить бесконечным источником вдохновения для кинематографистов всех поколений, — заявил Стюарт.

Как писал NEWS.ru, Кирилл Серебренников в январе завершил с командой съёмки фильма «Петровы в гриппе». Работа проходила в Москве и Екатеринбурге.