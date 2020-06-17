Серебренников создаст мини-сериал о Тарковском

Российский режиссёр Кирилл Серебренников создаст мини-сериал о жизни и работе Андрея Тарковского. Он сам напишет сценарий и выступит постановщиком.
Илья Стюарт, Мурад Османн и Павел Буря станут продюсерами проекта,
Андрей Тарковский и его знакомые шедевры оказали огромное влияние на мир кинематографа и продолжают служить бесконечным источником вдохновения для кинематографистов всех поколений, — заявил Стюарт.
Как писал NEWS.ru, Кирилл Серебренников в январе завершил с командой съёмки фильма «Петровы в гриппе». Работа проходила в Москве и Екатеринбурге.
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