Сценарист «Робокопа» работает над его многосерийным приквелом

https://static.news.ru/photo/4df03e3e-f383-11ea-89ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Робокоп»/kinopoisk.ru

Американский сценарист Эдвард Ноймайер, создавший фильм «Робокоп», начал работу над сериалом-приквелом о корпорации, создавшей робота-полицейского. Оригинальная картина вышла в 1987 году.

Шоу расскажет историю становления корпорации Omni Consumer Products и её вице-президента Дика Джонса. Ноймайер рассказал в интервью Moviehole, что проект затронет проблемы, которые актуальны сейчас и будут обсуждаться в будущем. Он выделил темы политики, технологий, корпораций и бизнеса.

Мы с MGM работаем над этим. Там будет всё самое крутое из «Робокопа», только без самого Робокопа, — заявил сценарист.

Он отметил, что вице-президент Omni Consumer Products не обязательно был отрицательным персонажем до событий, описанных в «Робокопе». Шоу, скорее всего, покажет историю превращения нормального человека в настоящего злодея.

Как писал NEWS.ru, британский режиссёр Ридли Скотт подтвердил, что работа над продолжением «Чужого» находится в процессе. Прошлый фильм франшизы он выпустил в 2017 году.