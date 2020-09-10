Сценарист «Робокопа» работает над его многосерийным приквелом

Американский сценарист Эдвард Ноймайер, создавший фильм «Робокоп», начал работу над сериалом-приквелом о корпорации, создавшей робота-полицейского. Оригинальная картина вышла в 1987 году.
Шоу расскажет историю становления корпорации Omni Consumer Products и её вице-президента Дика Джонса. Ноймайер
Мы с MGM работаем над этим. Там будет всё самое крутое из «Робокопа», только без самого Робокопа, — заявил сценарист.
Он отметил, что вице-президент Omni Consumer Products не обязательно был отрицательным персонажем до событий, описанных в «Робокопе». Шоу, скорее всего, покажет историю превращения нормального человека в настоящего злодея.
Как писал NEWS.ru, британский режиссёр Ридли Скотт подтвердил, что работа над продолжением «Чужого» находится в процессе. Прошлый фильм франшизы он выпустил в 2017 году.
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