https://static.news.ru/photo/ab7a2bf4-4d6c-11ea-a14f-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Дневник памяти» Фото: warnerbros.com

Жители России проголосовали за лучшие мелодраматические фильмы XXI века. Лидером в жанре, по результатам опроса, стала картина «Дневник памяти» американского режиссёра Ника Кассаветиса.

Статистику подготовил проект «Кино Mail.ru» ко Дню всех влюблённых, сообщает РИА Новости. Исследование включало все мелодраматические полнометражные ленты, выпущенные с 2000 года.

На втором месте оказался фильм «Загадочная история Бенджамина Баттона» Дэвида Финчера. Тройку лидеров замкнул «Великий Гэтсби» База Лурмана, снятый по одноимённой книге Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.

Проект отдельно изучил современные российские мелодрамы, выпущенные с 2000 года, и составил топ лучших на основе оценок зрителей. Лучшей российской мелодрамой XXI века стала «Аритмия» Бориса Хлебникова, — сообщает пресс-служба Mail.ru.

Среди отечественных картин лидерами также стали «Приходи на меня посмотреть» Михаила Аграновича и Олега Янковского, «Благословите женщину» Станислава Говорухина и «Неадекватные люди» Романа Каримова.

Как писал NEWS.ru, аналитики интернет-сервиса «КиноПоиск» составили рейтинг лучших фильмов, сериалов и персон 2019 года. Главным фильмом года стала драма Питера Фаррелли «Зелёная книга», которая получила рейтинг 8,3.