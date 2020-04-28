Романы цикла «Плоский мир» Терри Пратчетта лягут в основу сериала

https://static.news.ru/photo/380784da-8969-11ea-8878-fa163e074e61_660.jpg Терри Пратчетт Фото: imago stock&people/Global Look Press

Компании Motive Pictures и Endeavor Content решили снять сериал по мотивам цикла романов «Плоский мир» британского писателя Терри Пратчетта. Какие именно книги получат экранизацию, пока неизвестно.

Для нового проекта студии объединились с компанией Narrativia, которую сам Пратчетт основал в 2012 году, сообщает Variety.

Отмечается, что продажи около 40 романов серии «Плоский мир» превысили за 100 млн копий по всему миру.

Как писал NEWS.ru, новозеландец Тайка Вайтити выступит исполнительным продюсером, сценаристом и режиссёром сразу двух мультсериалов по книге «Чарли и шоколадная фабрика» британского писателя Роальда Даля.