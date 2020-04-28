Романы цикла «Плоский мир» Терри Пратчетта лягут в основу сериала

Компании Motive Pictures и Endeavor Content решили снять сериал по мотивам цикла романов «Плоский мир» британского писателя Терри Пратчетта. Какие именно книги получат экранизацию, пока неизвестно.
Для нового проекта студии объединились с компанией Narrativia, которую сам Пратчетт основал в 2012 году,
Отмечается, что продажи около 40 романов серии «Плоский мир» превысили за 100 млн копий по всему миру.
Как писал NEWS.ru, новозеландец Тайка Вайтити выступит исполнительным продюсером, сценаристом и режиссёром сразу двух мультсериалов по книге «Чарли и шоколадная фабрика» британского писателя Роальда Даля.
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