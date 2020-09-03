Режиссёр «Юмориста» снимет мини-сериал с Ириной Старшенбаум

https://static.news.ru/photo/8a364398-ede3-11ea-8f2c-fa163e074e61_660.jpg Ирина Старшенбаум Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Американский и российский журналист и режиссёр Михаил Идов начал съёмки комедийного мини-сериала «Джетлаг». Производством занимается стриминговый сервис more.tv и телеканал СТС.

Проект расскажет о влюблённой паре, которая ссорится по пути в аэропорт. В итоге герои оказываются в разных частях света. Девушка попадает в богемное общество в Берлине, где пробует себя в кинематографе и вступает в отношения с гениальным режиссёром. Парень, в свою очередь, отправляется искать приключения в Таиланде.

Главные роли исполнили Ирина Старшенбаум, Филипп Авдеев, Ксения Раппопорт и Егор Корешков. Автором сценария значится супруга постановщика сериала Лили Идова, сообщает «Кино ТВ».

После нескольких ретро-проектов подряд мы с Лилей особенно счастливы шансу обратиться к нынешнему дню и к героям, в которых без труда узнает себя любой зритель, с современным языком и сегодняшними проблемами, — заявил кинематографист.

Премьера запланирована на 2021 год, сериал выйдет на more.tv, а полнометражная версия выйдет в кинотеатральный прокат.

Как писал NEWS.ru, премьера сериала «Шерлок в России» режиссёра Нурбека Эгена состоится осенью. Проект станет третьим русскоязычным сериалом об этом персонаже и первым с оригинальным сюжетом.