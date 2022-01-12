«Реакции неадекватные»: врачи рассказали о состоянии Куравлёва

Врачи неоднозначно отзываются о состоянии госпитализированного в Коммунарку 85-летнего Леонида Куравлёва. Медиков настораживают его реакции, сообщает StarHit.

Актёр находится в четвёртой реанимации, у него диагностирована вирусная пневмония, он дышит при помощи кислородной маски. Также у артиста диагностировано тяжёлое поражение головного мозга, у него проблемы с речью и памятью. Из-за нарушения функций глотания Куравлёву сделали экстренную операцию на желудке. Медики не дают никаких прогнозов, но состояние актёра вызывает у них большие опасения.

Да, он в сознании, да он моргает, дышит и так далее, но особо ничего не понимает, как говорят, в состоянии овоща, поведение и реакции неадекватные. Питается через зонд, родственников к Леониду Вячеславовичу, естественно, не пускают, передачек никаких близкие не делают, но и отделение не то, чтобы что-то требовалось передавать. Возможно, Куравлёва переведут на ИВЛ, чтобы органы отдохнули от нагрузки. Но в его возрасте и при таком общем состоянии здоровья снимать потом с аппаратов уже тяжелее, — приводит издание слова неназванного собеседника в больнице.

Ранее сообщалось, что Леонид Куравлёв был госпитализирован в Коммунарку из дома престарелых. Информация о том, что 85-летний актёр жил с дочерью, не соответствует действительности.