Стали известны подробности госпитализации Леонида Куравлёва

Леонид Куравлёв был госпитализирован в Коммунарку из дома престарелых. Информация о том, что 85-летний актёр жил с дочерью, не соответствует действительности, сообщает Пятый канал.
Медики
Сколько времени он проживал в доме престарелых, неизвестно. У Куравлёва двое детей: дочь-психотерапевт Ксения и сын-бизнесмен Василий. Известно, что после смерти жены Нины в 2012 году актёр стал затворником, перестал сниматься и оборвал контакты с друзьями. В последнее время он страдал от гипертонии, общее состояние также было неважным. Куравлёва госпитализировали с сатурацией 89%, подключили к кислороду.
Актёр никогда не скрывал, что ещё при жизни выбрал себе могилку. Это место рядом с женой, похороненной на Троекуровском кладбище. На её надгробии уже выбиты инициалы Куравлёва без дат.
Ранее сын Куравлёва Василий сообщил, что народный артист РСФСР госпитализирован с пневмонией, его поместили в реанимацию в Коммунарке. Лечащие врачи рассказали, что 85-летний актёр попал в больницу 5 января и продолжает оставаться в тяжёлом состоянии.