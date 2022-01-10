Стали известны подробности госпитализации Леонида Куравлёва

Леонид Куравлёв был госпитализирован в Коммунарку из дома престарелых. Информация о том, что 85-летний актёр жил с дочерью, не соответствует действительности, сообщает Пятый канал.

Медики прибыли на вызов к Куравлёву перед Рождеством — 5 января — именно в один из московских пансионатов для пожилых людей. Звезду советского кинематографа нашли в тяжёлом состоянии, с температурой и проблемами с дыханием. Актёр находится в реанимации, тесты на коронавирус у него отрицательные.

Сколько времени он проживал в доме престарелых, неизвестно. У Куравлёва двое детей: дочь-психотерапевт Ксения и сын-бизнесмен Василий. Известно, что после смерти жены Нины в 2012 году актёр стал затворником, перестал сниматься и оборвал контакты с друзьями. В последнее время он страдал от гипертонии, общее состояние также было неважным. Куравлёва госпитализировали с сатурацией 89%, подключили к кислороду.

Актёр никогда не скрывал, что ещё при жизни выбрал себе могилку. Это место рядом с женой, похороненной на Троекуровском кладбище. На её надгробии уже выбиты инициалы Куравлёва без дат.

Ранее сын Куравлёва Василий сообщил, что народный артист РСФСР госпитализирован с пневмонией, его поместили в реанимацию в Коммунарке. Лечащие врачи рассказали, что 85-летний актёр попал в больницу 5 января и продолжает оставаться в тяжёлом состоянии.