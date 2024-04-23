Раскрыта судьба уехавшего из России создателя фильма «Мастер и Маргарита» Минкульт: режиссер Локшин не получил гонорара за «Мастера и Маргариту»

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Михаил Локшин

Люди, которые участвовали в создании фильма «Мастер и Маргарита», но впоследствии покинули Россию, не получили гонораров за прокат, сообщила министр культуры Ольга Любимова. По ее словам, российский зритель не может остаться без кинокартины «из-за одного человека». Предположительно, речь идет о режиссере Михаиле Локшине, который покинул страну и пожелал Украине победы, передает ТАСС.

Из-за одного человека, который уехал из нашей страны и написал какие-то посты, мы не должны оставлять зрителей без картины, а всю команду без своего детища. Есть еще важный момент — никаких денег, что были получены в прокате, никто, кто уехал, не получает, — заявила Любимова.

Локшин также выражал надежду, что ответственные за проведение СВО окажутся на скамье подсудимых. После того как публикации Локшина были обнаружены в соцсетях, режиссер поспешил удалить резонансные посты и закрыл доступы к профилям. Известно, что исполнитель роли Мастера Евгений Цыганов и его экранная муза Юлия Снигирь выступали с критикой СВО.

Ранее российская актриса Анна Ковальчук, известная по сериалам «Тайны следствия» и «Мастер и Маргарита» (2005 года), рассказала, что считает потрясающей свою коллегу Юлию Снигирь. Она добавила, что обожает всех актеров, снявшихся в новом фильме Михаила Локшина.