«Бросили страну и армию»: Михалков призвал лишить денег уехавших режиссеров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Михалков

Председатель Союза кинематографистов, президент Московского международного фестиваля Никита Михалков назвал способ лишить заработка российских режиссеров, уехавших из России. К чему он призвал, кого из кинематографистов это может коснуться?

Как Михалков призвал наказать уехавших режиссеров

Кинематографист призвал не выдавать прокатные удостоверения картинам, чьи авторы «бросили Россию и поливают ее грязью». По его словам, которые приводит ТАСС, такие люди «хают» свою страну, а значит, им не стоит получать разрешительные документы.

«Стоит ли давать разрешительное удостоверение картинам, которые сняты людьми, бросившими страну и ее хающими и поливающими грязью? Думаю, нет», — сказал режиссер.

При этом Михалков подчеркнул, что есть кинематографисты, которые могли снять картину и уехать из России, но оставаться в своей профессии. По его словам, в такой ситуации важно, чтобы люди не пытались заработать на оскорблениях соотечественников и армии, защищающей РФ.

«В этом нет ничего особенного, важно же, почему человек уехал и как он реагирует на происходящее в его стране тогда, когда он ее оставил. Потому что мы все знаем, что есть люди, которые уехали, которые занимаются своим делом, или не занимаются своим делом, но, по крайней мере, не пытаются заработать на том, чтобы оскорблять свой народ, который они бросили, свою армию, которая защищает страну, [оскорблять] вообще свою страну», — пояснил Михалков.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Никита Михалков

Какие российские фильмы хотят запретить

В сентябре 2023 года Минкульт отозвал прокатное удостоверение у драмы «Айта» режиссера Степана Бурнашева. По мнению Роскомнадзора, сюжет ленты построен на межнациональном вопросе, что противоречит принципам единства народов России.

В октябре 2023 года пресс-служба Александра Сокурова сообщила, что Минкульт РФ отказался выдать прокатное удостоверение фильму режиссера «Сказка». Решение было принято на основании подпункта «ж» пункта 18 утвержденных правительством в 2016 году Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм. В этом пункте перечислены основания для отказа в удостоверении, но конкретно в подпункте «ж» сказано: «В иных определенных федеральными законами случаях». Таким образом, конкретная причина решения министерства неизвестна.

В конце 2023 года общественные деятели призывали запретить сериал «Слово пацана» о «казанском феномене». Правда, лента так и осталась в открытом доступе, а недавно состоялась ее премьера на ТВ. Под запретом едва не оказался сериал «Пищеблок».

В 2024 году в СМИ активно обсуждался вопрос запрета фильма Максима Локшина «Мастер и Маргарита». 27 января в Сети обнаружили публикацию в соцсетях режиссера, в которой он желает победы Украине в СВО и сравнивает РФ с нацистской Германией. Также он выражал надежду, что ответственные за проведение СВО окажутся на скамье подсудимых. После того как публикации Локшина были обнаружены в соцсетях, режиссер поспешил удалить резонансные посты и закрыл доступы к профилям.

Фото: Пресс-служба компании «Атмосфера Кино» Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Telegram-канал «Баба Яга против» обратил внимание, что и исполнитель роли Мастера Евгений Цыганов, и его экранная муза Юлия Снигирь ранее выступали с критикой СВО. В прикрепленном к посту ролике актер задается риторическим вопросом, что бы сказали предки о происходящих событиях.

«1,2 млрд государственных рублей Минкульт отдал противникам СВО и яростным критиканам России: Евгению Цыганову (Мастер) и Юлии Снигирь (Маргарита), режиссеру с американским гражданством Локшину, дочери эстонской фашистки Ауг (Гелла), канадскому гражданину Колокольникову (Коровьев), израильскому гражданину Ярмольнику (доктор Стравинский). <...> Это что вообще?» — говорится в посте Telegram-канала «Баба Яга против».

9 апреля появилась информация, что в России хотят запретить фильм Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом в главной роли. Продюсером фильма выступил режиссер Александр Сокуров. Солодников вместе с супругой журналисткой Екатериной Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) живут в Латвии, где у них есть вид на жительство. Несмотря на это, режиссер продолжает снимать фильмы для российской аудитории.

Адвокат Сергей Жорин полагает, что Министерство культуры может запретить фильм «Во сне ты горько плакал» после жалобы главы ФПБК Виталия Бородина. По его словам, ведомство, вероятно, даже не будет разбираться и примет решение, чтобы не обострять ситуацию.

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В России хотят запретить фильм с Ургантом? При чем здесь Сокуров и СВО