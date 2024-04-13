«Не буду оценивать»: звезда «Мастера и Маргариты» высказалась о Снигирь Анна Ковальчук назвала Юлию Снигирь потрясающей актрисой

Фото: «Атмосфера кино»

Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Российская актриса Анна Ковальчук, известная по сериалам «Тайны следствия» и «Мастер и Маргарита» (2005 года), в интервью The Voice рассказала, что считает потрясающей свою коллегу Юлию Снигирь, которая сыграла в новой экранизации романа Михаила Булгакова, и поэтому не будет оценивать ее игру. Ковальчук добавила, что обожает всех актеров, снявшихся в новом фильме Михаила Локшина.

Я обожаю этих артистов, которых в кадре я видела! Я обожаю Снигирь Юлю, это просто потрясающая актриса, поэтому не буду ничего оценивать. В принципе на нее смотреть — уже одно удовольствие! — заявила Ковальчук.

Актриса добавила, что не видит смысла в сравнении двух киноверсий «Мастера и Маргариты». Она напомнила, что между лентами есть существенный временной разрыв. Сегодня, отметила Ковальчук, в киноиндустрии существует намного больше возможностей, в том числе в компьютерной графике, чем это было 15–20 лет назад.

Анна Ковальчук исполнила роль Маргариты в сериале режиссера Владимира Бортко в 2005 году. В новой же киноверсии романа, снятой Михаилом Локшиным и представленной в 2024 году, главные роли достались Юлии Снигирь и Евгению Цыганову. Оба артиста признавались, что съемки были сложными, однако принесли огромный опыт. Цыганов отметил, что его в произведении Булгакова привлекали «трехслойность мистики, сатиры на тему московской жизни 1930-х годов и библейской истории». На премьере картины Снигирь отметила, что готова к критике новой картины.