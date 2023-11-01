Раскрыт результат теста на наркотики в крови умершего актера из «Друзей» TMZ: смерть звезды сериала «Друзья» Перри не связана с передозировкой фентанила

Фото: IMAGO/Katie Godowski/Global Look Press

Мэтью Перри

Смерть звезды сериала «Друзья» Мэтью Перри не стала результатом передозировки фентанила и метамфетамина, как показали предварительные результаты экспертизы, сообщил TMZ. По его данным, при первоначальном тесте в организме актера не обнаружили этих наркотических веществ.

Источники в правоохранительных органах отметили, что сейчас проводятся более углубленные тесты на предмет наличия каких-либо запрещенных веществ в организме Перри. Также проверяется возможное превышение дозировки рецептурных препаратов.

Окончательные результаты экспертизы, как ожидается, будут готовы в течение четырех — шести месяцев. Точную причину и характер смерти определят, как только будут собраны все эти данные.

Ранее TMZ сообщал, что рецептурные лекарства, найденные в доме актера, были прописаны ему от различных недугов. Препараты хранились в специальных флаконах. Люди из близкого окружения актера утверждали, что Перри был трезв и «никогда не был так счастлив», отмечает таблоид.

Издание опубликовало фото актера за сутки до его смерти. Перри заметили в кафе, где он беседовал со знакомой.

Актера обнаружили мертвым 28 октября в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе, ему было 54 года. За пару часов до этого звезда сериала «Друзья» играл в пиклбол в загородном клубе Riviera.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.