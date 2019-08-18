https://static.news.ru/photo/1d616ec0-c1f0-11e9-84bf-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Проводник» Фото: Реал-Дакота/Мотор Фильм Студия/Пропеллер Продакшн

Фильм «Проводник» Александра Назарова стал лучшим на фестивале короткометражного кино «Короче», который завершился 18 августа в Калининграде.

Это была сильная программа, но победитель всегда только один — фильм «Подводник», — цитирует РИА Новости председателя жюри Игоря Толстунова.

Лучшим режиссёром назван Никита Власов за фильм «Болванка», лучшим сценаристами — Екатерина Михайлова и Андрей Булатов за картину «Ограбление по тарифу». Специального приза «За честность и талант» удостоена лента «Белым по чёрному». Дипломы жюри также получили «Обмен» и «Дичь».

Ранее News.ru писал, что российский короткометражный фильм «Отпуск» Антона Сазонова получил награду 72-го международного кинофестиваля в швейцарском Локарно. Жюри присудило ленте приз за лучшую режиссуру в программе Pardi di domani («Леопарды завтрашнего дня»).

Сазонов отметил, что успех фильма на фестивале, который ориентирован на авторское кино и открытие новых имён, стал для него приятной неожиданностью.