Прощание с кинодивой: кто проводил Ирину Скобцеву в последний путь

Ирину Скобцеву похоронили рядом с мужем Сергеем Бондарчуком на Новодевичьем кладбище в Москве. Попрощаться с ней пришли родственники, коллеги, друзья, дети и внуки актрисы — известные и популярные актёры российских кино и театра: Фёдор Бондарчук, Константин Крюков, Сергей Бондарчук (младший). Кроме них проводили Ирину Скобцеву в последний путь Владимир Меньшов, Игорь Угольников, Сергей Гармаш, режиссёр Алексей Учитель, продюсер Александр Роднянский, замминистра культуры РФ Максим Ксензов. Всего в траурной церемонии прощания поучаствовали порядка 100 человек.
Ирина Скобцева за всё время снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах, создав образ красивой и статной героини драматических и даже эпических историй — женщины с большой буквы.
Михаил Терещенко/ТАСС
Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева
Михаил Терещенко/ТАСС
На церемонии прощания с актрисой Ириной Скобцевой (Бондарчук)
Михаил Терещенко/ТАСС
Крест для могилы актрисы Ирины Скобцевой (Бондарчук) на Новодевичьем кладбище
Михаил Терещенко/ТАСС
Сергей Гармаш и Сергей Бондарчук — младший
Михаил Терещенко/ТАСС
Владимир Меньшов
Михаил Терещенко/ТАСС
На церемонии прощания с актрисой Ириной Скобцевой (Бондарчук)
Михаил Терещенко/ТАСС
Константин Крюков с супругой Алиной
Павел Бедняков/РИА Новости
Александр Роднянский
Павел Бедняков/РИА Новости
Алексей Учитель
Павел Бедняков/РИА Новости
Павел Бедняков/РИА Новости