Прощание с кинодивой: кто проводил Ирину Скобцеву в последний путь

Никита Михалков родился в октябре 1945 года в семье известного поэта и писателя Сергея Михалкова и его жены Натальи Кончаловской, которая тоже трудилась на ниве писательского мастерства. Творческая атмосфера в доме повлияла на будущего режиссёра и его брата — Андрея Кончаловского, не менее известного мастера кино. Несмотря на происхождение, творческий путь Никиты Михалкова не был безоблачным. Свой первый фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих» он снял в возрасте 28 лет после службы во флоте. Хотя у Михалкова за плечами была звёздная роль в картине Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» — фильм мгновенно принёс славу 18-летнему артисту, — он долгое время всё же не мог похвастаться большими результатами, в отличие от старшего брата. Сегодня Никите Михалкову уже не надо никому доказывать, что он не менее других своих творческих родственников прославил свой род. Актёр, режиссёр, общественный деятель — Никита Михалков уделяет много внимания политике и культуре современной России. Делает это ярко, интересно, даже скандально, оправдывая своё реноме одной из главных персон современной российской общественной жизни.

Никита Михалков снял такие фильмы, как «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Пять вечеров», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», «Урга — территория любви», «Утомлённые солнцем», «Сибирский цирюльник»...