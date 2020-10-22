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Прощание с кинодивой: кто проводил Ирину Скобцеву в последний путь

17:34, 22 октября 2020
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Ирину Скобцеву похоронили рядом с мужем Сергеем Бондарчуком на Новодевичьем кладбище в Москве. Попрощаться с ней пришли родственники, коллеги, друзья, дети и внуки актрисы — известные и популярные актёры российских кино и театра: Фёдор Бондарчук, Константин Крюков, Сергей Бондарчук (младший). Кроме них проводили Ирину Скобцеву в последний путь Владимир Меньшов, Игорь Угольников, Сергей Гармаш, режиссёр Алексей Учитель, продюсер Александр Роднянский, замминистра культуры РФ Максим Ксензов. Всего в траурной церемонии прощания поучаствовали порядка 100 человек.

Ирина Скобцева за всё время снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах, создав образ красивой и статной героини драматических и даже эпических историй — женщины с большой буквы.

Михаил Терещенко/ТАСС

Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева

Михаил Терещенко/ТАСС

На церемонии прощания с актрисой Ириной Скобцевой (Бондарчук)

Михаил Терещенко/ТАСС

Крест для могилы актрисы Ирины Скобцевой (Бондарчук) на Новодевичьем кладбище

Михаил Терещенко/ТАСС

Сергей Гармаш и Сергей Бондарчук — младший

Михаил Терещенко/ТАСС

Владимир Меньшов

Михаил Терещенко/ТАСС

На церемонии прощания с актрисой Ириной Скобцевой (Бондарчук)

Михаил Терещенко/ТАСС

Константин Крюков с супругой Алиной

Павел Бедняков/РИА Новости

Александр Роднянский

Павел Бедняков/РИА Новости

Алексей Учитель

Павел Бедняков/РИА Новости

Павел Бедняков/РИА Новости

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