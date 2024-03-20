Продюсер заявил о падении интереса россиян к западному кино Продюсер Мальцев: российский зритель поворачивается к отечественному кино

Фото: Булкин Сергей/NEWS.ru

Россияне все меньше интересуются жизнью на Западе, и поэтому падает их интерес и к продукции западного кинематографа, зритель разворачивается к отечественному кино, заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» продюсер Олег Мальцев. По его словам, подъему отечественной киноиндустрии способствовал уход из страны ведущих зарубежных киностудий в 2022 году.

Это был очень сложный период, и он не прошел без потерь. Только по итогам 2022 года количество кинотеатров в стране уменьшилось примерно на 12%. <...> Тогда российское кино встало перед выбором: либо похоронить себя заживо, либо найти новые точки роста, — подчеркнул Мальцев.

Он отметил, что события стали развиваться именно по последнему варианту. В результате сегодня залы кинотеатров не пустуют, и уход иностранцев с российского кинорынка пошел ему во благо. При этом, по мнению продюсера, отечественному кино понадобится еще 10–15 лет, чтобы уверенно встать на ноги.

Мальцев напомнил, что в свое время Франция, Япония, Южная Корея и многие другие страны вводили квоты на показ иностранных фильмов, чтобы стимулировать собственный кинематограф. Сегодня в схожей ситуации находится Россия. При этом, как полагает эксперт, российский зритель все менее ориентируется на западную культуру и это отражается на его выборе.

Наши соотечественники все больше хотят видеть, как живут люди в России, а не в Америке, Великобритании, Германии и так далее, — подытожил продюсер.

Между тем 20 марта состоялась светская премьера музыкального фэнтезийного фильма Ильи Учителя «Летучий корабль». Автор картины был вдохновлен одноименным советским мультфильмом.