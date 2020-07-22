Продюсер «Мажора» с Прилучным рассказал о сроках выхода фильма

https://static.news.ru/photo/9b0cc7ec-cc04-11ea-a1fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из сериала «Мажор»/kinopoisk.ru

Фильм «Мажор» по одноимённому сериалу выйдет, когда будут полностью сняты все ограничения на массовые мероприятия, введённые в связи с пандемией коронавируса. Главную роль, как в телеверсии, исполнил Павел Прилучный.

Управляющий партнёр продюсерской компании «Среда» Иван Самохвалов в интервью сайту «Бюллетень кинопрокатчика» заявил , что картина всё-таки доберётся до кинотеатров. Он также напомнил, что команде пришлось из-за распространения инфекции заморозить съёмки четвёртого сезона «Мажора».

Фильм закончен и готов выйти в прокат. Пока невозможно предсказать, когда это произойдёт, так как нужно понять, когда коронавирус закончится для кинотеатров, — сказал Самохвалов.

Он отметил, что продюсерам не хочется выпускать ленту, когда в залы «пускают трёх человек в масках», поэтому зрители смогут её увидеть, когда «наладится бизнес-климат в кинотеатрах».

Как писал NEWS.ru, сериал по фильму «Текст» Клима Шипенко выйдет онлайн в августе 2020 года. Проект получил название «Текст. Реальность».