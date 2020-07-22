Кино

Продюсер «Мажора» с Прилучным рассказал о сроках выхода фильма

13:11, 22 июля 2020 1 006
Фото: Кадр из сериала «Мажор»/kinopoisk.ru

Фильм «Мажор» по одноимённому сериалу выйдет, когда будут полностью сняты все ограничения на массовые мероприятия, введённые в связи с пандемией коронавируса. Главную роль, как в телеверсии, исполнил Павел Прилучный.

Управляющий партнёр продюсерской компании «Среда» Иван Самохвалов в интервью сайту «Бюллетень кинопрокатчика» заявил, что картина всё-таки доберётся до кинотеатров. Он также напомнил, что команде пришлось из-за распространения инфекции заморозить съёмки четвёртого сезона «Мажора».

Фильм закончен и готов выйти в прокат. Пока невозможно предсказать, когда это произойдёт, так как нужно понять, когда коронавирус закончится для кинотеатров, — сказал Самохвалов.

Он отметил, что продюсерам не хочется выпускать ленту, когда в залы «пускают трёх человек в масках», поэтому зрители смогут её увидеть, когда «наладится бизнес-климат в кинотеатрах».

Как писал NEWS.ru, сериал по фильму «Текст» Клима Шипенко выйдет онлайн в августе 2020 года. Проект получил название «Текст. Реальность».

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