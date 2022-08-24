Продажная полиция и жених-таджик: в прокате комедия «Лена и справедливость»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Николай Шрайбер, актриса Юлия Бедарева, актер Парвиз Пулоди, актриса Анна Уколова и Вероника Волоха

23 августа в Москве состоялась премьера российской комедии «Лена и справедливость» с Анной Уколовой в главной роли. Фильм выйдет в прокат 25 августа.

По сюжету Лена — самая обычная российская женщина. Она работает в продуктовом магазине, торгует протухшими сосисками и втайне мечтает о красивой свадьбе. Ее жених — мигрант из Таджикистана Максуд согласен, но так случилось, что он лишился паспорта и теперь вместо ЗАГСа с завидной периодичностью попадает в полицейский участок.

Лена то и дело вызволяет любимого, всякий раз повышая материальный статус некоторых заинтересованных лиц, работающих в полиции. Но однажды она понимает: дальше так продолжаться не может. Героиня Анны Уколовой решает бороться за свое счастье и справедливость, обратившись к местному рэкетиру Плотнику.

Кадры премьеры комедии «Лена и справедливость», которую посетили экс-министр культуры России Михаил Швыдкой, режиссер Андрей Смирнов, певицы Юлия Савичева и Настя Крайнова, а также другие звезды — в галерее NEWS.ru.