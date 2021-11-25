Сплав эмоций: в Москве прошла премьера фильма «Бумеранг»

Премьера комедийной ленты Петра Буслова «Бумеранг» состоялась в московском киноцентре «Октябрь». Главную роль в ленте сыграл Дмитрий Нагиев. Премьерный показ посетили пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, актёры Оксана Акиньшина, Сергей Гармаш, певица Валерия, продюсер Иосиф Пригожин, телеведущая Юлия Барановская и многие другие.
Продюсер Иосиф Пригожин, певица, актриса Елена Север и певица Валерия
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Телеведущая Оксана Фёдорова и певица, актриса Елена Север
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Актриса Оксана Акиньшина
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Актриса Елена Борщёва
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Боксёр Александр Поветкин
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Певец Дмитрий Маликов с супругой Еленой
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Актриса Светлана Устинова
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Актёр Сергей Гармаш
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Боксёр Денис Лебедев
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Певец Григорий Лепс (в центре)
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Актёр Дмитрий Нагиев
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Актёры Артём и Роман Борзовские
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Актёр Александр Робак с супругой Ольгой
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Премьера фильма «БУМЕРанг» в Москве
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Кинорежиссёр Клим Шипенко и режиссёр Пётр Буслов
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Телеведущая Юлия Барановская
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Глава Калмыкии Бату Хасиков с супругой Еленой
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Актёр Владимир Сычёв
Сергей Лантюхов/NEWS.ru