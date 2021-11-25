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Сплав эмоций: в Москве прошла премьера фильма «Бумеранг»
Кино

Сплав эмоций: в Москве прошла премьера фильма «Бумеранг»

09:15, 25 ноября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Премьера комедийной ленты Петра Буслова «Бумеранг» состоялась в московском киноцентре «Октябрь». Главную роль в ленте сыграл Дмитрий Нагиев. Премьерный показ посетили пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, актёры Оксана Акиньшина, Сергей Гармаш, певица Валерия, продюсер Иосиф Пригожин, телеведущая Юлия Барановская и многие другие.

Продюсер Иосиф Пригожин, певица, актриса Елена Север и певица Валерия

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущая Оксана Фёдорова и певица, актриса Елена Север

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актриса Оксана Акиньшина

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актриса Елена Борщёва

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Боксёр Александр Поветкин

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певец Дмитрий Маликов с супругой Еленой

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актриса Светлана Устинова

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Сергей Гармаш

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Боксёр Денис Лебедев

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певец Григорий Лепс (в центре)

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Дмитрий Нагиев

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёры Артём и Роман Борзовские

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Александр Робак с супругой Ольгой

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьера фильма «БУМЕРанг» в Москве

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кинорежиссёр Клим Шипенко и режиссёр Пётр Буслов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущая Юлия Барановская

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Калмыкии Бату Хасиков с супругой Еленой

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Владимир Сычёв

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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