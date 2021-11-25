Сплав эмоций: в Москве прошла премьера фильма «Бумеранг»

В Москве прошла церемония прощания с народной артисткой РФ Ниной Руслановой. Она состоялась в среду, 24 ноября, в Доме кино. На церемонии присутствовало много коллег по цеху, известных людей и знакомых Нины Руслановой, в том числе актёры Сергей Никоненко, Михаил Васьков, Людмила Зайцева, Александр Пашутин. Друзья и коллеги Нины Руслановой поделились воспоминаниями о ней и выразили соболезнования дочери актрисы Олесе, которая стояла у гроба.

Заслуженный артист России, друг умершей актрисы Михаил Васьков рассказал, каким было её последнее желание. По словам актёра, Русланова сильно переживала из-за того, что её единственная дочь Олеся осталась без работы,...