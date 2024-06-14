«Поющие трусы»: названы группы, о которых нужно обязательно снять сериалы Продюсер Рудченко предложил снять сериал о группе «Стрелки»

Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Выступление поп-группы «Стрелки», 2000 год

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru предложил снять сериалы о группах «Стрелки» и «Гости из будущего». Как пояснил эксперт, о первом коллективе создался стереотип, что это «поющие трусы». На самом деле, по словам продюсера, в группе выступали талантливые девушки.

Например, группа «Стрелки». У большинства зрителей нашей страны создался стереотип, что группа «Стрелки» — поющие трусы. На самом деле в коллективе талантливые девушки. Эти песни привели их к популярности. Отдельно я бы выделил Еву Польну и «Гостей из будущего». Возможно, тоже может получиться интересная история, — отметил Рудченко.

Продюсер уточнил, что также зрителям было бы интересно увидеть сериал про группу «Руки Вверх!». Он подчеркнул, что кинокартина могла бы рассказать не только о солисте коллектива Сергее Жукове, а именно про всех участников.

«Руки Вверх!» — коллектив с безумной популярностью. Может быть очень интересная история, как ребята собрались, переехали в Москву, стали популярными, как рассыпался коллектив и началось отдельное творчество. Хочется видеть не отдельно про Сергея Жукова, — добавил Рудченко.

Солистка первого состава группы «Комбинация» Татьяна Иванова ранее приехала в родной Саратов и побывала на съемках восьмисерийной картины про становление группы, в которой актер Никита Кологривый сыграл роль продюсера. Артистка опубликовала пост, в котором пожалела коллегу, сорвавшего спину во время съемочного процесса.