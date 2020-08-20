Появился дублированный трейлер фильма «Гнездо» с Джудом Лоу

Прокатная компания Capella Film опубликовала дублированный трейлер фильма «Гнездо» (The Nest) канадского режиссёра Шона Дёркина. Главные роли исполнили Джуд Лоу и Кэрри Кун.
Мировая премьера картины состоялась 26 января на кинофестивале «Сандэнс». В России лента выйдет 24 сентября.
В видео присутствуют сцены курения. Минздрав предупреждает, что курение опасно для вашего здоровья.
Действие происходит в 1980-х. Успешный предприниматель Рори ради денег вместе с семьёй переезжает из США в дорогую усадьбу в родной Великобритании. Мужчине приходится изощряться, чтобы вписаться в общество местных богачей, из-за чего у него начинаются неприятности.
Это второй фильм в карьере Дёркина. В 2011 году он дебютировал с лентой «Марта Марси Мэй Марлен», рассказывающей про побег из секты.
Как писал NEWS.ru, кинокомпания A24 опубликовала трейлер комедии «Последняя капля» американского режиссёра Софии Копполы. Главную роль исполнил Билл Мюррей.
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