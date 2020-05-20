Появились первые кадры из сериала «Противостояние» по книге Стивена Кинга

Издание Vanity Fair опубликовало первые кадры из сериала «Противостояние», созданного на основе одноимённой книги американского писателя Стивена Кинга.
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В «Противостоянии» Кинга рассказывается катастрофе, которая произошла после утечки смертельного вируса на секретной лаборатории. Весь штат организации погибает на рабочих местах, однако выживает охранник со своей женой и ребёнком.
Ранее Vanity Fair опубликовало первые кадры из фильм «Старая гвардия» с актрисой Шарлиз Терон в главной роли. Выпуском картины занимается стриминговый сервис Netflix.
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