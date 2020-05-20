Появились первые кадры из сериала «Противостояние» по книге Стивена Кинга

https://static.news.ru/photo/4ef6113a-9ab1-11ea-b4c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: ROBERT FALCONER/CBS

Издание Vanity Fair опубликовало первые кадры из сериала «Противостояние», созданного на основе одноимённой книги американского писателя Стивена Кинга.

Проект будет состоять из десяти серий. Сценарий написали Бен Кэвелл и Джош Бун, который так же выступил исполнительным продюсером и поставил все эпизоды. Он известен как режиссёр сериала «Новые мутанты».

В «Противостоянии» Кинга рассказывается катастрофе, которая произошла после утечки смертельного вируса на секретной лаборатории. Весь штат организации погибает на рабочих местах, однако выживает охранник со своей женой и ребёнком.

Ранее Vanity Fair опубликовало первые кадры из фильм «Старая гвардия» с актрисой Шарлиз Терон в главной роли. Выпуском картины занимается стриминговый сервис Netflix.