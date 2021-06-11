Порнорежиссёр подарил актёрам «вдохновляющие» 30 минуток мастурбации

https://static.news.ru/photo/7acb67ba-cc8d-11eb-9681-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay

Шведский режиссёр порнофильмов Эрика Ласт ввела для своих актёров новое правило. На своей студии Erika Lust films она позволила им 30 минут в день уделить своему вдохновению в кабинке для мастурбации. Как пишет Lad Bible, такие перерывы существенно повысили продуктивность команды.

Ласт обратила внимание на взволнованность и сниженную работаспособность актёров во время пандемии, поэтому решила показать им, как их ценят на студии и подарила им время «на себя».

Поэтому в этом месяце потратьте 30 минут на то, чтобы найти свое собственное счастье. Вв конце концов, это химия, это эндорфины, это чувство счастья, — считает режиссёр, отмечая, что это помогает выйти из депрессии.

Кабинку вдохновения Эрика тестировала целый месяц и увидела, что это работает. 36 человек похвалили предложение режиссёра. Они стали «счастливее и продуктивнее».

Ранее американская учительница Жюстин Анг Фонте была уволена после того, как она провела урок по мастурбации в элитной школе Далтона (США). Педагог по сексуальному образованию пыталась обучить процессу учеников первого класса.