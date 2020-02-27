https://static.news.ru/photo/b2b2cc5e-5961-11ea-8fbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pascal Avenet/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польско-американский режиссёр Роман Полански решил не посещать церемонию вручения премии «Сезар». Её проводит французская академия искусств и технологий кинематографа.

Полански заявил, что не появится на торжественном мероприятии, потому что хочет избежать «публичного линчевания», сообщает AFP.

Я с сожалением принимаю это решение, потому что мне пришлось столкнуться с самопровозглашённым трибуналом, готовым попирать принципы верховенства права, — заявил кинематографист.

Ранее стало известно о том, что коллегия руководителей французской Академии искусств и технологий кинематографа, вручающей премию «Сезар», подала в отставку. Это произошло на фоне секс-скандала, связанного с польско-американским режиссёром Романом Полански.

Как писал NEWS.ru, артиста в очередной раз обвинили в сексуальном насилии. На этот раз его жертвой назвала себя французская актриса Валентина Моннье. По её словам, инцидент произошёл в 1975 году, когда ей было 18 лет.