Польско-американский режиссёр Роман Полански решил не посещать церемонию вручения премии «Сезар». Её проводит французская академия искусств и технологий кинематографа.
Полански заявил, что не появится на торжественном мероприятии, потому что хочет избежать «публичного линчевания»,
Я с сожалением принимаю это решение, потому что мне пришлось столкнуться с самопровозглашённым трибуналом, готовым попирать принципы верховенства права, — заявил кинематографист.
Ранее стало известно о том, что коллегия руководителей французской Академии искусств и технологий кинематографа, вручающей премию «Сезар», подала в отставку. Это произошло на фоне секс-скандала, связанного с польско-американским режиссёром Романом Полански.
Как писал NEWS.ru, артиста в очередной раз обвинили в сексуальном насилии. На этот раз его жертвой назвала себя французская актриса Валентина Моннье. По её словам, инцидент произошёл в 1975 году, когда ей было 18 лет.
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