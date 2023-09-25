Погодина вышла в свет с мужем, Снигирь появилась без Цыганова: фото звезд Актриса и Алексей Пиманов посетили премьеру фильма «1993»

Фото: «Атмосфера кино»

Ольга Погодина и Алексей Пиманов

Накануне, 24 сентября в столичном кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера фильма «1993», снятого по роману Сергея Шаргунова. Киноленту представили режиссер Александр Велединский, продюсеры Жанна Тедеева-Калинина, Александра Воронкова, Дмитрий Литвинов, актеры Екатерина Вилкова, Александр Робак, Григорий Верник, Анна Цветкова, Сергей Баталов и многие другие. Евгений Цыганов, также снявшийся в картине, пропустил премьеру, а его жену Юлию Снигирь можно было увидеть среди присутствовавших.

По сюжету фильма муж и жена, которые работают в аварийной службе, оказываются по разные стороны баррикад во время октябрьского конституционного кризиса 1993 года. Велединский снимал такие картины, как «Географ глобус пропил», «В Кейптаунском порту», «Обитель».

Ольга Погодина появилась на премьере вместе с мужем Алексепем Пимановым. Актрису можно будет увидеть в другой картине этой осенью — в фильме «Телекинез», который рассказывает о событиях 1970-х годов. В центре сюжета дочь ученого, занимающегося телекинезом, которая открывает в себе паранормальные способности.

Гостями мероприятия стали Юлия Снигирь, Вадим и Игорь Верники, Александр Цыпкин, Анна Котова, Марьяна Спивак, Борис Хлебников, Наталия Мещанинова, Игорь Мишин, Данил и Агриппина Стекловы, Ирина Безряднова, Степан Девонин, Владимир Хотиненко, Антон и Дарья Златопольские и многие другие.

Снимки звезд с премьеры «1993» — в фотогалерее NEWS.ru.