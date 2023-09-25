Накануне, 24 сентября в столичном кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера фильма «1993», снятого по роману Сергея Шаргунова. Киноленту представили режиссер Александр Велединский, продюсеры Жанна Тедеева-Калинина, Александра Воронкова, Дмитрий Литвинов, актеры Екатерина Вилкова, Александр Робак, Григорий Верник, Анна Цветкова, Сергей Баталов и многие другие. Евгений Цыганов, также снявшийся в картине, пропустил премьеру, а его жену Юлию Снигирь можно было увидеть среди присутствовавших.

По сюжету фильма муж и жена, которые работают в аварийной службе, оказываются по разные стороны баррикад во время октябрьского конституционного кризиса 1993 года. Велединский снимал такие картины, как «Географ глобус пропил», «В Кейптаунском порту», «Обитель».

Ольга Погодина появилась на премьере вместе с мужем Алексепем Пимановым. Актрису можно будет увидеть в другой картине этой осенью — в фильме «Телекинез», который рассказывает о событиях 1970-х годов. В центре сюжета дочь ученого, занимающегося телекинезом, которая открывает в себе паранормальные способности.

Гостями мероприятия стали Юлия Снигирь, Вадим и Игорь Верники, Александр Цыпкин, Анна Котова, Марьяна Спивак, Борис Хлебников, Наталия Мещанинова, Игорь Мишин, Данил и Агриппина Стекловы, Ирина Безряднова, Степан Девонин, Владимир Хотиненко, Антон и Дарья Златопольские и многие другие.

Снимки звезд с премьеры «1993» — в фотогалерее NEWS.ru.

 

Игорь и Григорий Верник, Александр Цыпкин

Фото: «Атмосфера кино»

Игорь и Григорий Верник, Александр Цыпкин

Вадим Верник

Фото: «Атмосфера кино»

Вадим Верник

Данил и Агриппина Стекловы

Фото: «Атмосфера кино»

Данил и Агриппина Стекловы

SOROKIN

Фото: «Атмосфера кино»

SOROKIN

Анна Калашникова

Фото: «Атмосфера кино»

Анна Калашникова

Анастасия Крайнова

Фото: «Атмосфера кино»

Анастасия Крайнова

Антон и Дарья Златопольские

Фото: «Атмосфера кино»

Антон и Дарья Златопольские

Игорь Верник

Фото: «Атмосфера кино»

Игорь Верник

Екатерина Вилкова, Марьяна Спивак и Агриппина Стеклова

Фото: «Атмосфера кино»

Екатерина Вилкова, Марьяна Спивак и Агриппина Стеклова

Владимир Хотиненко с женой Татьяной

Фото: «Атмосфера кино»

Владимир Хотиненко с женой Татьяной

Екатерина Вилкова

Фото: «Атмосфера кино»

Екатерина Вилкова

Александр Робак

Фото: «Атмосфера кино»

Александр Робак

Ирина Безряднова

Фото: «Атмосфера кино»

Ирина Безряднова

Борис Хлебников

Фото: «Атмосфера кино»

Борис Хлебников

Александр Велединский

Фото: «Атмосфера кино»

Александр Велединский

Игорь Мишин

Фото: «Атмосфера кино»

Игорь Мишин

Александр Цыпкин

Фото: «Атмосфера кино»

Александр Цыпкин

Анна Котова

Фото: «Атмосфера кино»

Анна Котова

Фото: «Атмосфера кино»

Юлия Снигирь

Фото: «Атмосфера кино»

Юлия Снигирь

Татьяна и Ольга Арнтгольц

Фото: «Атмосфера кино»

Татьяна и Ольга Арнтгольц

Ольга Погодина и Алексей Пиманов

Фото: «Атмосфера кино»

Ольга Погодина и Алексей Пиманов

Люси Пылаева

Фото: «Атмосфера кино»

Люси Пылаева

Наталия Мещанинова

Фото: «Атмосфера кино»

Наталия Мещанинова

Марьяна Спивак

Фото: «Атмосфера кино»

Марьяна Спивак

Сергей Баталов

Фото: «Атмосфера кино»

Сергей Баталов

Степан Девонин

Фото: «Атмосфера кино»

Степан Девонин