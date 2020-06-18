Поезд сбил актрису фильма «Белое солнце пустыни» Галину Дашевскую

В Подмосковье поезд сбил российскую актрису Галину Дашевскую. Она скончалась от полученных травм.
Об инциденте
Дашевская родилась 8 мая 1941 года. Окончила студию при театре имени Моссовета под руководством Ю. А. Завадского. С 1964 года служила в Государственном академическом театре им. Моссовета.
Артистка также снималась в кино. Среди её самых известных работ «Белое солнце пустыни», «Отпуск, который не состоялся» и «Июльский дождь».
Как писал NEWS.ru, российские актрисы Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт и Виктория Исакова снимутся в триллере «Они» режиссёра Елены Хазановой, известной по картине «Один вдох».
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