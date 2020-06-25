По игре Cyberpunk 2077 выйдет сериал

https://static.news.ru/photo/ced30a54-b79c-11ea-83b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: CD Projekt RED

Польская компания CD Projekt RED, разработавшая игру Cyberpunk 2077, анонсировала аниме-сериал Cyberpunk: Edgerunners. Проект выйдет на стриминговом сервисе Netflix.

Созданием 10-серийного шоу займётся анимационная студия Studio Trigger, сообщает The Hollywood Reporter. Режиссёром выступит японец Хироюки Имаиси.

Cyberpunk: Edgerunners расскажет о персонаже, живущем в гигантском мегаполисе. Каждый день он сражается за собственное выживание, но однажды у него появляется возможность вырваться, когда он присоединяется к отряду наёмников, известных как edgerunners.

Ранее CD Projekt RED объявила об очередном переносе Cyberpunk 2077. Ролевая игра должна была выйти в сентябре, но её отложили до 19 ноября, писал NEWS.ru.