По игре Cyberpunk 2077 выйдет сериал

Польская компания CD Projekt RED, разработавшая игру Cyberpunk 2077, анонсировала аниме-сериал Cyberpunk: Edgerunners. Проект выйдет на стриминговом сервисе Netflix.
Созданием 10-серийного шоу займётся анимационная студия Studio Trigger,
Cyberpunk: Edgerunners расскажет о персонаже, живущем в гигантском мегаполисе. Каждый день он сражается за собственное выживание, но однажды у него появляется возможность вырваться, когда он присоединяется к отряду наёмников, известных как edgerunners.
Ранее CD Projekt RED объявила об очередном переносе Cyberpunk 2077. Ролевая игра должна была выйти в сентябре, но её отложили до 19 ноября, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен