Первый канал покажет отреставрированный хит советского кинопроката

В новом выпуске программы «Закрытый показ» на Первом канале будет показана кинокартина американского производства «Генералы песчаных карьеров» о приключениях беспризорников в Южной Америке. Один из самых популярных зарубежных фильмов 70-х годов в СССР пришлось восстанавливать специально для показа. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Ведущий ток-шоу Александр Гордон рассказал, что фильм появился на Московском международном кинофестивале в 1971 году и стал хитом. В России же его впервые показали на Первом канале в 1997-м.

Теперь, когда пришла идея к 50-летию его показа в Советском Союзе предъявить его нынешнему зрителю, выяснилось, что в Госфильмофонде есть одна единственная копия. И она почти негодная: плёнка сыпалась, выцветала, и звук там монографический. Пришла идея: а давайте-ка мы её отреставрируем. И стали реставрировать вручную, кадр за кадром. И теперь нигде, кроме как на Первом канале, в потрясающем отреставрированном виде вы этот фильм не увидите, — заявил Гордон.

Гостями передачи, которые будут обсуждать картину, стали музыкант Алексей Кортнев, актёр Игорь Миркурбанов, актриса Светлана Тома, киноведы Денис Горелов и Сергей Лаврентьев, киножурналист Елена Ульянова-Мурашкина, шеф-редактор «Ленфильма» Андрей Апостолов, психолог Мила Кудрякова, а также журналист Эдвард Опп.

Кроме того, на связь со студией по Skype выйдут люди, причастные к созданию фильма: оператор Рикардо Аронович, композитор Доривал Каимми, переводчица Елена Белякова.

Ранее сообщалось, что Первый канал представит премьеру исторического детектива «Воскресенский». Действие происходит в 1912 году в Санкт-Петербурге. Главный герой, профессор медицины Аркадий Воскресенский, помогает полиции расследовать таинственные преступления.