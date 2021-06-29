В воскресенье, 11 июля, в 22:00 по московскому времени Первый канал покажет фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

Картина вышла на экраны в год 90-летия со дня рождения Яшина. За гибкость, молниеносное перемещение и гениальное видение поля его называли Чёрный Паук», Чёрная Пантера и Чёрный Осьминог. Пик славы Яшина приходится на 1950–1960-е годы, когда сборная СССР во многом благодаря его блестящей игре завоевала самые значимые трофеи в футболе. По мнению FIFA, Яшин является лучшим вратарём ХХ века.

Режиссёром фильма является Василий Чигинский, а главную роль исполнил Александр Фокин.

Яшин был новатором, пионером, одним из тех вратарей, которые начали играть не так, как играли до него. Он мечтал быть нападающим, а стал Чёрным Пауком. Его желание играть в поле и породило этот растиражированный сейчас стиль, — отметил актёр.

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