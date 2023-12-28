Первый канал придумал более скромное название для фильма «Свингеры» Первый канал переименовал фильм «Свингеры» в «Новогоднее приключение»

Фото: Вольга

Кадр из фильма «Свингеры»

Первый канал отказался от оригинального названия российского фильма «Свингеры» в сетке своего вещания. Кино покажут вечером 1 января, заменив его название на «Новогоднее приключение».

Картина вышла в прокат в начале 2022 года, а 1 января состоится ее телевизионная премьера. Фильм рассказывает историю двух семейных пар, в одной из которых супруг излишне озабочен половой жизнью, а в другой напротив — отказывает супруге в близости. В итоге пары решили провести один из новогодних вечеров вчетвером. Главные роли в фильме исполнили Дмитрий Нагиев, Ирина Пегова, Наталья Рудова и Илья Носков.

Ранее российские стриминговые платформы зацензурировали сиквел «Дневника Бриджит Джонс». Онлайн-кинотеатры вырезали сцену поцелуя двух героинь. Таким образом стриминги лишили смысла одну из сюжетных арок. Частью сюжета фильма «Бриджит Джонс: Грани разумного» стала ревность главной героини к коллеге ее парня Ребекке. Версию с вырезанной сценой транслирует в том числе «Кинопоиск». Сцену удалили после недавнего решения Верховного суда в отношении ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).