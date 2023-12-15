Стриминги вырезали из сиквела «Дневника Бриджит Джонс» сцену поцелуя

Фото: Universal Pictures/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские стриминги зацензурировали сиквел «Дневника Бриджит Джонс», пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». Онлайн-кинотеатры вырезали сцену поцелуя двух героинь.

Канал пишет, что таким образом стриминги лишили смысла одну из сюжетных арок. Версию с вырезанной сценой транслирует в том числе «Кинопоиск».Предположительно, сцену удалили после недавнего решения Верховного суда в отношении ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Отмечается, что частью сюжета фильма «Бриджит Джонс: Грани разумного» стала ревность главной героини к коллеге ее парня Ребекке. Из-за нее Бриджит строит догадки о возможной измене, пока не разрывает отношения, а когда в конце фильма ищет бывшего, чтобы помириться, то встречает мнимую соперницу, и выясняется, что все это время Ребекка была влюблена в Бриджит.

В финале героини целуются. Сцена длится всего 10 секунд, но из-за нее стриминги вырезали всю ретроспективную исповедь. В исправленной современной российской версии героиня просто говорит, что «как идиотка была влюблена в другого человека», но Бриджит в ответ просто улыбается и убегает.

Ранее для российского проката сократили фильма Романа Полански «Дворец». Журналисты, успевшие оценить картину на Венецианском кинофестивале, обратили внимание, что в отечественной версии «Дворца» пропало новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина, вместо которого показали выступление первого президента страны Бориса Ельцина, где он объявил, что «принял непростое решение» о досрочной отставке.