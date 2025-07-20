Переставший сниматься в фильмах РФ Козловский вновь появится на экране

Переставший сниматься в фильмах РФ актер Данила Козловский сыграл роль провинциала Макса в российской комедии «Уволить Жору», следует из данных платформы «Кинопоиск». Картина с участием выступившей против СВО на Украине в 2022 году звезды выходит в прокат уже 25 декабря.

В фильме будет показана история не особо отягощенного моралью и принципами провинциала, который задумается о построении успешной карьеры в столице. Задачей главного героя, роль которого как раз исполнит Козловский, станет смещение с должности главного программиста большой IT-компании — его образ на экране воплотит актер и комик Михаил Галустян.

В 2023 году некоторые депутаты Госдумы потребовали отменить выступления Козловского в России. В частности, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев сделал соответствующий призыв после поездки актера в США. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить звезду по статье о дискредитации ВС РФ. Его насторожили публичные высказывания актера о спецоперации и призывы выходить на митинги.