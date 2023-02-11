Памела Андерсон рассказала о мечте стать монахиней

Фото: Boesl/Global Look Press

Памела Андерсон

Американская актриса канадского происхождения Памела Андерсон рассказала, что в детстве мечтала стать сестрой милосердия в церкви, а не моделью Playboy, передает Daily Mail. В интервью Дрю Берримор фотомодель призналась, что также видела себя во взрослом возрасте в роли библиотекаря.

А я как-то по другому пути пошла. Не знаю, что случилось. Я была в библиотеке каждый день, каждый день была на уроке чтения и действительно хотела там работать, а потом подумала: «Нет, я все-таки хочу быть монахиней», — сказала Андерсон.

Памела также рассказала о своем утреннем ритуале. По словам актрисы, у нее есть молитвы, которые она произносит ежедневно. В качестве примера Андерсон привела текст «Аве Мария».

Ранее, спустя пять лет после смерти основателя Playboy Хью Хефнера, американский телеканал A&E показал первые эпизоды 10-серийного документального сериала «Секреты Playboy». Слухи об ужасах, происходивших внутри особняка Playboy, ходили еще при жизни Хефнера, однако он не допускал, чтобы информация об этом просачивалась в СМИ. После его смерти женщины стали постепенно раскрывать жуткие подробности. Они рассказали о развратных вечеринках, которые посещали такие знаменитости, как Анджелина Джоли, Арнольд Шварценеггер, Памела Андерсон с Томми Ли.