Оливия Колман сыграет в экранизации книги «Материнское воскресенье»

https://static.news.ru/photo/39659968-b7c0-11ea-9ad5-fa163e074e61_660.jpg Оливия Колман Фото: Robert Gladden/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британские актёры Оливия Колман и Колин Фёрт снимутся в исторической драме Mothering Sunday («Материнское воскресенье»). Картина основана на одноимённой книге писателя Грэма Свифта.

Режиссёром проекта выступит Ева Хассон, снявшая фильмы «Девушки солнца» и «Современная история любви, а сценаристом — Элис Бирч, работавшая над проектами «Нормальные люди» и «Наследники», сообщает Deadline. Съёмки пройдут в Великобритании осенью, дата релиза пока не назначена.

Действие картины охватит один день из 1924 года. Главная героиня, служанка Джейн Фэйрчайлд, работающая на семейство Нивенов, получает выходной на католический праздник Материнское воскресенье, в то время как хозяева дома отправляются на званый ужин по случаю помолвки соседского сына Пола. Он и Джейн на протяжении семи лет были любовниками, однако принадлежали к разным слоям общества, но описанный день станет поворотным для обоих.

Как писал NEWS.ru, американская актриса Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы в фильме чилийского режиссёра Пабло Ларраина. Лента получила название «Спенсер».