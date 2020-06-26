Оливия Колман сыграет в экранизации книги «Материнское воскресенье»

Британские актёры Оливия Колман и Колин Фёрт снимутся в исторической драме Mothering Sunday («Материнское воскресенье»). Картина основана на одноимённой книге писателя Грэма Свифта.
Режиссёром проекта выступит Ева Хассон, снявшая фильмы «Девушки солнца» и «Современная история любви, а сценаристом — Элис Бирч, работавшая над проектами «Нормальные люди» и «Наследники»,
Действие картины охватит один день из 1924 года. Главная героиня, служанка Джейн Фэйрчайлд, работающая на семейство Нивенов, получает выходной на католический праздник Материнское воскресенье, в то время как хозяева дома отправляются на званый ужин по случаю помолвки соседского сына Пола. Он и Джейн на протяжении семи лет были любовниками, однако принадлежали к разным слоям общества, но описанный день станет поворотным для обоих.
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