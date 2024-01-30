«Очень сильно»: Стоянов восхитился Крыжовниковым после «Слова пацана» Стоянов назвал «Слово пацана» мощным и правдивым сериалом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрий Стоянов

66-летний российский актер Юрий Стоянов в интервью RTVI назвал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» мощным, большим и правдивым сериалом. Артист похвалил коллег за хорошую игру и сообщил, что считает Жору Крыжовникова «большим режиссером».

Если бы «Слово пацана» был плохим, бездарным сериалом, то его бы никто не обсуждал. Во-первых, это сделано очень большим режиссером, которым является Жора Крыжовников, и это сделано очень сильно. Схвачен очень точно болевой момент. Когда в этом есть много правды, тогда это получает отклик. «Слово пацана» — своеобразное явление, безусловно: потому что это мощный, большой, правдивый, прекрасно сыгранный сериал, блестящая работа, — подчеркнул Стоянов.

Ранее Стоянов рассказал, что играл женских персонажей в юмористическом шоу «Городок» потому что его партнеру Ильи Олейникову «категорически нельзя было сбривать усы». По его словам, зрители не видели в этих ролях никакого «трансвестизма». Стоянов отметил, что ему не нравилось надевать чулки и бюстгальтер, но он профессионально исполнял свою роль.

До этого Стоянов высказал мнение, что запрет пропаганды ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) не распространяется на актеров-мужчин в роли женщин. Звезда «Городка» считает, что постановление не имеет отношения к сатире в театре, кино и на ТВ.