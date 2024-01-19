Стоянов рассказал, можно ли мужчинам играть женские роли при запрете ЛГБТ Стоянов заявил об отсутствии запрета на женские роли для мужчин

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Народный артист России Юрий Стоянов в интервью YouTube-каналу «Влобушкинъ» высказал мнение, что запрет пропаганды ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) не распространяется на актеров-мужчин в роли женщин. Звезда «Городка» считает, что постановление не имеет отношения к сатире в театре, кино и на ТВ.

Никаких противопоказаний нет. Я сейчас занят в очень большом проекте телеканала «Россия». Я играю там довольно большое количество женщин, — признался Стоянов.

Артист отметил, что государственный телеканал вряд ли бы «провоцировал» такие съемки, если бы это было незаконно. По его словам, гостелевидение должно первым откликаться на любые постановления.

Ранее СМИ сообщили, что Верховный суд России счел феминитивы признаком принадлежности к ЛГБТ. Издание «Свободные новости» привело выдержки из решения ВС, в котором говорилось, что члены этого экстремистского движения используют специфический язык с «потенциальными словами-феминитивами».

По мнению юриста Михаила Салкина, россиян могут наказывать только за конкретные феминитивы, признанные экстремистскими. По словам правозащитника, граждан не должны привлекать к ответственности только за использование существительных в женском роде. Он признался, что такая идея напоминает Средневековье.