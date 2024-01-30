Стоянов рассказал, почему надевал бюстгальтер во время работы в «Городке» Стоянов: я играл женщин в «Городке» из-за нежелания Олейникова сбрить усы

Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Илья Олейников и Юрий Стоянов (справа) — лауреаты телепремии ТЭФИ-2001 в номинации «Ведущий развлекательной программы»

66-летний российский актер Юрий Стоянов в интервью RTVI рассказал, что играл женские персонажи в юмористическом шоу «Городок», потому что его партнеру Илье Олейникову «категорически нельзя было сбривать усы». По его словам, зрители не видели в этих ролях никакого «трансвестизма». Стоянов отметил, что ему не нравилось надевать чулки и бюстгальтер, но он профессионально исполнял свою роль.

Я всегда встречал только эмпатию по отношению к моим женским персонажам. Зрители видели, что в этом нет никакого «трансвестизма». <...> В «Городке» мой партнер Илья Олейников женщин не играл, он был человеком, которому категорически нельзя было сбривать усы. <...> Значит, один из нас (тут очень важное слово будет сейчас) вынужден был играть женщин, и у него это получалось. Если вы думаете, что актеру нравится надевать чулки и бюстгальтер, то это не так. Для меня это была еще одна роль, еще одна профессиональная задача, — подчеркнул Стоянов.

Актер подчеркнул, что без использования такого типа шуток программа бы потеряла огромный пласт юмора. Касаясь нашумевшей темы феминитивов, которые Верховный суд признал признаком «движения ЛГБТ» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), Стоянов призвал обращаться к лингвистам. Он напомнил, что слова художница или актриса в языке существуют.

Ранее Стоянов высказал мнение, что запрет пропаганды ЛГБТ не распространяется на актеров-мужчин в роли женщин. Звезда «Городка» считает, что постановление не имеет отношения к сатире в театре, кино и на ТВ.

Артист отметил, что сейчас участвует в большом проекте телеканала «Россия», где играет женщин. По его мнению, государственный телеканал вряд ли бы «провоцировал» такие съемки, если бы это было незаконно. По его словам, гостелевидение должно первым откликаться на любые постановления.