https://static.news.ru/photo/73be3e16-7e3b-11eb-a23b-96000091f725_660.jpg Николас Кейдж Фото: Adam Rose/Netflix/Global Look Press

Издание Daily Star сообщает о том, что голливудский актёр Николас Кейдж женился в пятый раз.

Избранницей 57-летнего Кейджа стала 26-летняя японка Рико Шибату. Свадьба прошла в Лас-Вегасе. При этом свидетельство о браке, по данным издания, датировано ещё 16 февраля.

Новая супруга актёра на 4 года моложе его старшего сына. После вступления в брак Рико будет носить фамилию Кейдж.

Как рассказал сам Николас Кейдж, они с возлюбленной не виделись полгода, когда он уехал в Неваду, а Рико вернулась в Японию. Предложение руки и сердца актёр делал по FaceTime.

Также Кейдж рассказал, что подарил своей новой избраннице кольцо с бриллиантом чёрного цвета — такие она особенно любит.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский актёр Николас Кейдж станет голосом главного героя в сериале Hightfire. Его персонажем станет дракон-алкоголик, который любит смотреть телевизор.