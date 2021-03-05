Издание Daily Star сообщает о том, что голливудский актёр Николас Кейдж женился в пятый раз.
Избранницей 57-летнего Кейджа стала 26-летняя японка Рико Шибату. Свадьба прошла в Лас-Вегасе. При этом свидетельство о браке, по данным издания,
Новая супруга актёра на 4 года моложе его старшего сына. После вступления в брак Рико будет носить фамилию Кейдж.
Как рассказал сам Николас Кейдж, они с возлюбленной не виделись полгода, когда он уехал в Неваду, а Рико вернулась в Японию. Предложение руки и сердца актёр делал по FaceTime.
Также Кейдж рассказал, что подарил своей новой избраннице кольцо с бриллиантом чёрного цвета — такие она особенно любит.
Ранее NEWS.ru сообщал, что американский актёр Николас Кейдж станет голосом главного героя в сериале Hightfire. Его персонажем станет дракон-алкоголик, который любит смотреть телевизор.