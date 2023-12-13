Никогда не курившая звезда «Теории большого взрыва» заболела раком легких Актриса сериала «Теория большого взрыва» Микуччи заявила, что у нее рак легких

Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Кейт Микуччи

Американская актриса Кейт Микуччи, известная по сериалу «Теория большого взрыва», выложила ролик в TikTok, рассказав подписчикам, что у нее обнаружили рак легких. Артистка призналась, что это стало для нее неожиданностью, потому что она никогда не курила.

Привет всем, это не TikTok, это Sick Tok («больной» Tok. — NEWS.ru). Я в больнице, потому что вчера мне сделали операцию по поводу рака легких. Они заметили это очень рано. Это действительно странно, потому что я никогда в жизни не курила сигарет, так что, если честно, это было сюрпризом, — призналась актриса.

Звезда предположила, что ее случай не уникальный. По ее словам, рак легких случается и у некурящих.

Микуччи назвала самой лучшей новостью то, что болезнь заметили на ранней стадии и удалили опухоль. Она уточнила, что перед этим у нее в анализе крови был показатель, который свидетельствовал, что «где-то есть воспаление».

Я пошла к врачу, который провел несколько обследований. Он заметил пятно в легком, — сообщила знаменитость.

Тридцативосьмилетняя актриса и комик, у которой есть трехлетний сын от музыканта Джейка Синклера, сыграла Люси в популярном сериале. Ее героиня была неуклюжей девушкой, которую другой персонаж ситкома, Радж, встретил на вечеринке для одиноких людей. В шестом сезоне «Теории большого взрыва» у них был роман, в конце концов она его бросила. Затем она вновь появилась в седьмом сезоне и снова вернулась на экраны в 10-м сезоне.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что российская актриса Наталья Дрожжина, игравшая в «Семнадцати мгновениях весны» и «Интердевочке», стала весить меньше 40 кг. По данным канала, после инфаркта у 75-летней артистки обострились проблемы с внутренними органами.