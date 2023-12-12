Звезда «Семнадцати мгновений весны» стала весить меньше 40 кг из-за болезни SHOT: актриса Наталья Дрожжина стала весить меньше 40 кг после инфаркта

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Наталья Дрожжина

Советская и российская актриса театра и кино Наталья Дрожжина, известная по ролям в фильмах «Семнадцать мгновений весны» и «Интердевочка», стала весить меньше 40 кг, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, у артистки после инфаркта обострились проблемы с внутренними органами.

Как пишет SHOT, врачи в срочном порядке ищут пути спасения пациентки Дрожжиной. По данным канала, медики связывают ухудшение состояния 75-летней артистки с сильным стрессом, который она пережила за последний год. Сейчас ей оформляют инвалидность.

Напомним, Наталья Дрожжина оказалась на грани жизни и смерти из-за голодания. У артистки после инфаркта парализовало лицо, она с трудом говорит и ест. Специалисты пытались восстановить ей жевательную функцию и речь, но последствия удара оказались необратимы. В конце ноября ее вес составлял 41 кг.

В июле Дрожжина сообщала, что подаст в суд иски против вдовы и дочери Баталова. Общая сумма исков составляет более 4 млн рублей, речь идет о взыскании потраченных на содержание семьи артиста средств. По словам Дрожжиной, она считает неверным решение Замоскворецкого суда Москвы, согласно которому родственники Баталова должны выплатить ей и супругу Михаилу Цивину около 900 тысяч рублей.