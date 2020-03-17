Стриминговый сервис Netflix создал расширение, с помощью которого можно дистанционно смотреть и обсуждать фильмы и сериалы в компании друзей. Такая функция поможет людям пережить изоляцию в период пандемии коронавируса.
Расширение Netflix Party представляет собой чат, куда можно пригласить других людей с подпиской на платформу. Им приходит ссылка, после прохождения по которой начинают синхронизироваться стримминги. Все собравшиеся могут одновременно смотреть фильмы и сериалы, обсуждая увиденное в чате сбоку,
В настоящее время расширение доступно только в браузере Google Chrome.
Как писал NEWS.ru, сотрудники российского брендингового агентства shishki.collective из Санкт-Петербурга создали международный онлайн-бар в поддержку движения, призывающего людей по всему миру оставаться дома, чтобы избежать заражения коронавирусом.
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