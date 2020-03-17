https://static.news.ru/photo/d1ce9386-6869-11ea-ab8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стриминговый сервис Netflix создал расширение, с помощью которого можно дистанционно смотреть и обсуждать фильмы и сериалы в компании друзей. Такая функция поможет людям пережить изоляцию в период пандемии коронавируса.

Расширение Netflix Party представляет собой чат, куда можно пригласить других людей с подпиской на платформу. Им приходит ссылка, после прохождения по которой начинают синхронизироваться стримминги. Все собравшиеся могут одновременно смотреть фильмы и сериалы, обсуждая увиденное в чате сбоку, сообщает Refinery 29.

В настоящее время расширение доступно только в браузере Google Chrome.

Как писал NEWS.ru, сотрудники российского брендингового агентства shishki.collective из Санкт-Петербурга создали международный онлайн-бар в поддержку движения, призывающего людей по всему миру оставаться дома, чтобы избежать заражения коронавирусом.