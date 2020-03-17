https://static.news.ru/photo/3f1be6b8-6866-11ea-88b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Сотрудники российского брендингового агентства shishki.collective из Санкт-Петербурга создали международный онлайн-бар в поддержку движения, призывающего людей по всему миру оставаться дома, чтобы избежать заражения коронавирусом.

Заведение представляет собой меню из «комнат» в сервисе Whereby, с помощью которого делаются видеозвонки. В основную «комнату» могут добавиться до 12 человек, в «комнаты» поменьше — не более четырёх. В каждую из них можно пригласить друга, скинув ссылку на групповой видеочат.

Работники отметили, что бар создан для тех, кому одиноко сидеть в изоляции во время карантина.

Наслаждайтесь баром, но помните о своих близких и оставайтесь с ними на связи, — говорится в сообщении на сайте.

Как писал NEWS.ru, российская группа «Би-2» даст концерт, который будет бесплатно транслироваться онлайн. Таким образом музыканты хотят привлечь внимание к необходимости соблюдения мер для борьбы с распространением коронавируса.